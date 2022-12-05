Синоптик розповіла, де в Україні сьогодні буде сонячно

Сьогодні, 5 грудня, в Україні після морозної ночі буде по-зимовому холодно, до +5 градусів вдень. Опади не очікуються, а на сході - навіть сонячно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз погоди синоптика Наталки Діденко.

Погода в Україні

"Сьогодні вдень максимальна температура повітря становитиме -2-5 градусів. На заході та півдні - знову тепліше, щонайвище від 1 морозу до 3 тепла. Практично повсюди буде рвучкий, до сильного, вітер. Напрямок - з південного сходу", - розповіла вона.

За даними Діденко, опадів поки не видно - антициклон. А на сході України - навіть зоряна ніч та сонячний день, прояснення.

"Лише ввечері в понеділок в західних областях може з‘явитися дощ", - додала синоптик.

Погода в Києві

У столиці сьогодні очікується суха холодна вітряна погода. Вночі -6-9 градусів, вдень -2-4 градуси. Ожеледиця!