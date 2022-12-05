ua ru
Пн, 05 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Синоптик розповіла, де в Україні сьогодні буде сонячно

Новость на русском →
Україна, Понеділок 05 грудня 2022 07:00
Синоптик розповіла, де в Україні сьогодні буде сонячно Фото: де в Україні сьогодні буде сонячно (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 5 грудня, в Україні після морозної ночі буде по-зимовому холодно, до +5 градусів вдень. Опади не очікуються, а на сході - навіть сонячно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз погоди синоптика Наталки Діденко.

Погода в Україні

"Сьогодні вдень максимальна температура повітря становитиме -2-5 градусів. На заході та півдні - знову тепліше, щонайвище від 1 морозу до 3 тепла. Практично повсюди буде рвучкий, до сильного, вітер. Напрямок - з південного сходу", - розповіла вона.

За даними Діденко, опадів поки не видно - антициклон. А на сході України - навіть зоряна ніч та сонячний день, прояснення.

"Лише ввечері в понеділок в західних областях може з‘явитися дощ", - додала синоптик.

Погода в Києві

У столиці сьогодні очікується суха холодна вітряна погода. Вночі -6-9 градусів, вдень -2-4 градуси. Ожеледиця!

Як повідомлялось, средньомісячна температура листопада у Києві склала 3,1 градуса тепла, що вище за кліматичну норму на 0,5 градусів. Опадів було вдвічі більше за норму.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні Погода Погода в Києві Погода на день
NEWS
Українська авіація завдала 18 ударів по позиціям росіян, - Генштаб
Українська авіація завдала 18 ударів по позиціям росіян, - Генштаб
DAILY
Повернутись у графік. Коли в Україні припиняться аварійні відключення електроенергії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Повернутись у графік. Коли в Україні припиняться аварійні відключення електроенергії