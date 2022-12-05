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Синоптик рассказала, где в Украине сегодня будет солнечно

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Украина, Понедельник 05 декабря 2022 07:00
Синоптик рассказала, где в Украине сегодня будет солнечно Фото: где в Украине сегодня будет солнечно (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 5 декабря, в Украине после морозной ночи будет по-зимнему холодно, до +5 градусов днем. Осадки не ожидаются, а на востоке - даже солнечно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз погоды синоптика Наталки Диденко.

Погода в Украине

"Сегодня днем максимальная температура воздуха будет составлять -2-5 градусов. На западе и юге - снова теплее, наивысшее от 1 мороза до 3 тепла. Практически повсюду будет порывисто, к сильному, ветер. Направление - с юго-востока", - рассказала она.

По данным Диденко, осадков пока не видно - антициклон. А на востоке Украины – даже звездная ночь и солнечный день, прояснение.

"Лишь вечером в понедельник в западных областях может появиться дождь", - добавила синоптик.

Погода в Киеве

В столице сегодня ожидается сухая, холодная ветреная погода. Ночью -6-9 градусов, днем -2-4 градуса. Гололед!

Как сообщалось, среднемесячная температура ноября в Киеве составила 3,1 градуса тепла, что выше климатической нормы на 0,5 градусов. Осадков было вдвое больше нормы.

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