Синоптик розповіла, де чекати похолодання та сніг в Україні вже завтра

"Поки що підбирається похолодання та мокрий сніг на західну частину України", - констатувала вона.

Як зазначила синоптик, через активний циклон Linus саме в західних областях України очікується хмарна волога погода із дощем та мокрим снігом.

"До негоди приєднається сильний вітер південно-східного напрямку. Невеликі дощі можливі у східній частині України. На решті території у п'ятницю істотних опадів не передбачається", - додала Діденко.

Що стосується температури повітря, то в Україні вона завтра буде низькою.

"Найближчої ночі на заході та півночі від +3...-3, на решті території +2...+7 градусів. А впродовж дня 17 листопада очікується +3...+8 градусів, на півдні +7...+11 градусів", - додала синоптик.

Погода в Києві

У Києві завтра буде хмарна погода, але без опадів. Вночі +1...+3 градуси, на околицях до -1 градуса, вдень у п'ятницю близько +4 градусів.

Різке похолодання в Україні

В Україні з 19 по 23 листопада очікується сильне похолодання. Подекуди температура опускатиметься до -14 градусів. Зокрема, вночі 23 і 24 листопада в північній частині України та на північному сході (Сумська, Полтавська та Харківська області) температура впаде від -10 до -14 градусів. Крім того, є висока ймовірність снігу в багатьох областях.