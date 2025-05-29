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Синоптик розповіла, чи варто чекати закінчення дощів в Україні найближчим часом

Фото: чи варто очікувати завершення дощів в Україні в червні 2025 (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Найближчими днями сухої погоди в Україні очікувати не варто. Початок червня також не обіцяє змін.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

Погода 30 травня в Україні

"30 травня у Києві дощів загалом поменшає, порівняно із сьогодні. Проте подекуди буде із грозами чи й навіть градом", - розповіла вона.

Але, за її словами, західна частина України, значна частина сходу та центру опиниться завтра хоча й тимчасово, проте в сухій погоді.

"Хіба що якісь локальні дощі прорвуться", - зазначила Діденко

Температура повітря у п'ятницю знову розподілиться:

  • на сході +23....+26 градусів;
  • на заході +15...+19 градусів; 
  • на решті території України +20...+24 градуси.

У Києві 30 травня часом ймовірний невеликий дощ, буде і сонце, протягом дня очікується близько +20 градусів.

Погода на початку червня в Україні

З початку червня в Україні потепліє, проте повного припинення дощів не передбачається. 

Температура повітря коливатиметься в межах +23....+26 градусів, на сході та півдні до +24...+29 градусів.

Погода в Україні: дощовий травень і тепле літо

Цьогоріч травень в Україні виявився незвично прохолодним. Це пов’язано з надходженням холодного повітря арктичного походження.

Втім, літо прогнозується теплим, із періодами спеки. Середньомісячні температури, за прогнозами, будуть на 1,5-2,5 градусів вищими за кліматичну норму.

У перших числах червня суттєвих змін у погоді синоптики не прогнозують - температурний режим залишиться стабільним.

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