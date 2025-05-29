Синоптик рассказала, стоит ли ждать окончания дождей в Украине в ближайшее время

Погода 30 мая в Украине

"30 мая в Киеве дождей в целом станет меньше по сравнению с сегодняшним днем. Однако местами будет с грозами или даже градом", - рассказала она.

Но, по ее словам, западная часть Украины, значительная часть востока и центра окажется завтра хотя и временно, но в сухой погоде.

"Разве что какие-то локальные дожди прорвутся", - отметила Диденко

Температура воздуха в пятницу снова распределится:

на востоке +23....+26 градусов;

на западе +15...+19 градусов;

на остальной территории Украины +20...+24 градуса.

В Киеве 30 мая временами вероятен небольшой дождь, будет и солнце, в течение дня ожидается около +20 градусов.

Погода в начале июня в Украине

С начала июня в Украине потеплеет, однако полного прекращения дождей не предвидится.

Температура воздуха будет колебаться в пределах +23....+26 градусов, на востоке и юге до +24...+29 градусов.