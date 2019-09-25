Синоптик рассказала, когда заморозки начнут отступать

Погода в Украине 26 сентября резко изменится, заморозки отступают. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Диденко сообщает, что завтра в западных и северных областях, а также в Винницкой области будут осадки. Однако, в восточной части, большинстве центральных областей и юге удержится сухая погода. Температура воздуха днем достигнет +14+20, в северных областях - +10+15.

"Заморозки отступают. Пока что", - сообщила синоптик.

Фото: погода в Украине (facebook.com/tala.didenko)

По данным синоптика, в Киеве завтра дождь, температура воздуха днем достигнет +13.

Напомним, синоптики Украинского Гидрометцентра сообщали, что погода завтра ухудшится, в восточных областях ожидаются заморозки до -3. Ночью в восточных, а также Днепропетровской и Запорожской областях на поверхности почвы заморозки будут колебаться от 0 до -3.

Отметим, что сегодня в западных областях пройдут дожди. Во всех других областях осадки не ожидаются. В столице сегодня днем +14+16, дождей нет.