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Синоптик розповіла, коли в Україну повернеться спека

Новини » Суспільство    28.06.2019 - 14:54
Синоптик розповіла, коли в Україну повернеться спека
Ілюстративне фото (УНІАН)

Спека повернеться на початку липня

Погода в Україні з 1 липня знову буде спекотною. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку синоптика Наталки Діденко у Facebook.

За прогнозом Діденко, у понеділок, 1 липня, в Україну знову повернеться спекотна погода. Однак вже у вівторок температура знизиться, спека втримається лише у південних областях.

Синоптик розповіла, коли в Україну повернеться спека

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі попередили, що погода у п'ятницю, 28 червня погіршиться. У східних, південних та Дніпропетровській областях прогнозуються грози, місцями з градом та шквалами вітру до 20 м/с. Синоптики оголосили штормове попередження.

Крім того, за прогнозом Наталки Діденко, на вихідних, 29-30 червня, погода в Україні буде сухою та сонячною, однак місцями можливі короткочасні дощі. Також прогнозується зниження температури. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +29, але вночі опустяться до +9. Можливі невеликі періодичні дощі.

У Києві на вихідних буде тепло, в суботу очікується від +20 до +22, але вже у неділю температура повітря підніметься до +23…+25. Місцями можливі невеликі дощі.

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