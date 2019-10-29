Синоптик рассказала, когда в Украине ждать потепление

Погода в Украине на следующей неделе, с 4 ноября, улучшится. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

По ее словам, холодная погода продлится до конца недели, а с начала следующей недели в Украину снова придет потепление.

"Теплые деньки еще впереди, не вешайте посиневшего носа, тем более, что отопление у многих уже есть", - написала синоптик.

Напомним, при этом, по данным синоптика, 30 октября похолодание усилится. В частности, ближайшей ночью ожидается от -3 до +3, днем ​​до +8. На юге ночью от +3 до +7, днем ​​до +12. Диденко сообщила, что осадки маловероятны, ночью и утром - туманы. На Левобережье Украины северо-западный ветер может достигать сильных порывов.

Ранее синоптики предупредили о тумане в четырех областях. Синоптики предупреждают о тумане в Украине, а именно в Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях. Сегодня ночью ночью и утром в Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности).