Синоптик рассказала о погоде на выходных

Погода в Украине на выходных, 29-30 июня, будет сухой и солнечной, однако местами возможны кратковременные дожди. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу синоптика Наталки Диденко в Facebook.

По прогнозу синоптика, суббота будет прохладной, температура будет колебаться от +18 до +23 градусов. В воскресенье ожидается потепление до +22...+26 градусов.

На западе столбики термометров поднимутся до +29. В восточных, южных и Запорожской областях температура будет достигать +21...+24 градусов. Ночью ожидается похолодание до +9...+14 градусов. Местами возможны кратковременные дожди, которые будут чередоваться с солнцем.

В столице на выходных будет тепло, в субботу ожидается от +20 до +22, но уже в воскресенье температура воздуха поднимется до +23...+25. Местами возможны небольшие дожди.

Напомним, ранее в Укргидрометцентре предупредили, что погода в пятницу, 28 июня ухудшится. В восточных, южных и Днепропетровской области прогнозируются грозы, местами с градом и шквалами ветра.

Кроме того, в результате урагана, который обрушился на столицу вчера, 27 июня, пострадали четверо человек. В городе Буча (Киевская область) в результате падения дерева погиб 1 человек. Также в результате ухудшения погодных условий произошло падение деревьев и конструкций зданий в нескольких областях страны.