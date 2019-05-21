Синоптик прогнозує завтра в Україні дощі, шквали та град

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Дощі, грози, шквали та град 22 травня очікуються практично по свій території України

В Україні у середу, 22 травня, очікується дощова погода практично на всій території. Також можливий град, предає РБК-Україна із посиланням на інформацію синоптика Наталки Діденко.

За її словами, у середу практично повсюди - дощі, грози, місцями можливі короткочасні сильні зливи, під час гроз ймовірні шквали та град.

"Хіба що крайній схід України все ж втримається від істотних опадів, переважно Луганщина", - додала Діденко.

Синоптик також повідомила, що температура повітря очікується комфортною, +19 - +23 градуси. На півдні повітря прогріється до +25 градусів, на заході від +16 до +21.

У Києві в окремих районах столиці, зокрема на Подолі, буде сонячно, а вдень у столиці очікується дощ та гроза. Температура повітря становитимеблизько +20 градусів.

Нагадаємо, на Прикарпаті внаслідок інтенсивних дощів у 22 населених пунктах було підтоплено близько 3 тис. 240 дворогосподарств. Також частково пошкоджено два мости місцевого значення. У зв'язку із підтопленнями від газопостачання відключено два населених пункти.