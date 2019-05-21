ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Синоптик прогнозує завтра в Україні дощі, шквали та град

Новини » Суспільство    21.05.2019 - 13:06
Синоптик прогнозує завтра в Україні дощі, шквали та град
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Дощі, грози, шквали та град 22 травня очікуються практично по свій території України

В Україні у середу, 22 травня, очікується дощова погода практично на всій території. Також можливий град, предає РБК-Україна із посиланням на інформацію синоптика Наталки Діденко.

За її словами, у середу практично повсюди - дощі, грози, місцями можливі короткочасні сильні зливи, під час гроз ймовірні шквали та град.

"Хіба що крайній схід України все ж втримається від істотних опадів, переважно Луганщина", - додала Діденко.

Синоптик також повідомила, що температура повітря очікується комфортною, +19 - +23 градуси. На півдні повітря прогріється до +25 градусів, на заході від +16 до +21.

У Києві в окремих районах столиці, зокрема на Подолі, буде сонячно, а вдень у столиці очікується дощ та гроза. Температура повітря становитимеблизько +20 градусів.

Нагадаємо, на Прикарпаті внаслідок інтенсивних дощів у 22 населених пунктах було підтоплено близько 3 тис. 240 дворогосподарств. Також частково пошкоджено два мости місцевого значення. У зв'язку із підтопленнями від газопостачання відключено два населених пункти.

Синоптики попереджають про пориви вітру у Києві В Україну йдуть грози і похолодання
Новини України ГідрометцентрдождиГрад
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся