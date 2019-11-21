Синоптик попереджає про значне похолодання в Україні

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Температура до ранку знизиться до -14 градусів

Погода в Україні ввечері в ніч на 22 листопада значно погіршиться, очікується похолодання до -14 градусів та сильний вітер. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко у Facebook.

Синоптик зазначила, що зараз в Україні від +3 градусів у західних областях, у східних температура знизилась до -7 градусів. Посилився вітер.

"На Заході та на Вінниччині з‘явився сніг. На ніч температура знижуватиметься, до ранку в Україні очікується -2-8 градусів, на Сході до -8-14 градусів! А сильний вітер залишиться", - повідомила Діденко.

Раніше повідомлялося, що у п'ятницю, 22 листопада, буде вітряно, місцями пориви досягнуть штормових значень. Вітер очікується східний та південно-східний, 7-12 м/с, у східній, південній та західній частинах пориви 15-20 м/с, у Приазов'ї 25-28 м/с.

Також синоптик Наталка Діденко прогнозувала, що у п'ятницю, 22 листопада, у східних областях України температура повітря знизиться до -12 градусів, на решті території можливі заморозки до -7. Вдень температура у більшості областей коливатиметься від +3 до -3, на сході до -5.