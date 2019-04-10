Синоптик предупредила о заморозках в Украине

Погода в Украине существенно ухудшится в первой половине следующей недели, в некоторых областях возможны заморозки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко Facebook.

По ее прогнозу, заморозки следует ждать в западных и северных областях. Однако сроки и районы Диденко обещает уточнять.

Также синоптик сообщает, что 11 апреля в некоторых областях ожидается снижение температуры и дожди. Осадки будут выпадать неравномерно, периодически, однако практически повсеместно. На юге, в центре и на востоке возможны грозы.

Кроме того, завтра ожидается снижение температуры воздуха. В западных областях будет холоднее, +8-13 градусов, а в северных ожидается +11-16 градусов. В южной части, в центральных областях и на востоке +16-22 градуса. Также ожидается юго-восточный поричастий ветер.

В Киеве четверг обещает быть влажным, периодически дождь, периодически просветления. Температура воздуха ночью +6-9 градусов, днем +12-14 градусов.

Ранее сообщалось, что 10 апреля, на всей территории страны, кроме восточных областей и Приазовья, ожидаются дожди, местами с грозами.

РБК-Украина ранее писало, что по прогнозам климатолога Вазиры Мартазиновой, в течение 10-20 апреля температура в Украине начнет резко подниматься выше нормы. Температура может подниматься от 20 до 28 градусов, если будет солнечно и не пасмурно.

Кроме того, спрогнозировала Мартазинова похолодание после 20 мая, которое будет сопровождаться осадками и шквалистым ветром.