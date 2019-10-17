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В Украине удерживается теплая погода

Новости » Общество    17.10.2019 - 08:00
В Украине удерживается теплая погода
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Ночью во всех областях ожидается +8+11

Погода в Украине 17 октября будет теплой, температура воздуха днем достигнет +22, а ночью ожидается +8+11. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

В восточных областях будет очень тепло, температура воздуха днем достигнет +19+21, ночью ожидается +8+11. Кроме того, в Запорожской области днем ожидается +20+22.

В Украине удерживается теплая погода

В центральных областях днем температура воздуха достигнет +20+22, ночью ожидается +6+10. Север страны также теплый, днем ожидается +19+21, ночью - +7+9.

Кроме того, в западных областях днем температура воздуха достигнет +19+21, а ночью ожидается +7+10. Юг страны почти жаркий, днем +20+22, ночью +9+11.

Прогноз в Киеве

По данным синоптиков, в столице тепло. Температура воздуха днем достигнет +19+21, ночью ожидается +8+10.

В Украине удерживается теплая погода

Напомним, в комментарии РБК-Украина заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня сообщила, что период сухой и теплой осенней погоды, который обычно называют "бабьим летом", продлится в Киеве до следующих выходных, до 25-27 октября.

"Бабье лето" в Киеве продлится до следующих выходных В Киеве установлен еще один температурный рекорд
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