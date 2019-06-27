Синоптик предупредила о сильном ливне с градом в Киеве

Погода в Киеве сегодня, 27 июня 2019 года, ухудшится, ожидается ливень и град. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение синоптика Натальи Диденко Facebook.

По данным синоптика, в ближайшие часы в Киеве ожидается усиление ветра и сильные дожди.

"Атмосферный фронт фактически нависает. За пару часов в столице ожидаются грозовые дожди. При грозе - будьте внимательны - в отдельных районах есть вероятность сильного ливня со шквалом, возможен локально град", - написала она.

Диденко добавила, что завтра в Киеве ожидается похолодание. В частности, сейчас в Киеве около +30 градусов, а завтра в это время будет около +20 градусов.

Фото: facebook.com/tala.didenko

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня в Украине ожидается ухудшение погодных условий. Так, сегодня в западных, северных и большинстве центральных областей ожидаются грозы, в отдельных районах - значительные дожди, град и усиление ветра до 20 м/с.

Как писало РБК-Украина, погода в Украине на завтра, 28 июня, изменится - ожидается резкое похолодание. Местами температура воздуха опустится до +20 градусов. Прохладнее всего завтра будет на севере страны, а также в Киеве, где ожидается от +20 до +22, днем от +13 до +16 ночью. На востоке страны 28 июня ожидается от +23 до +25, на западе - от +21 до +24, на юге - от +26 до +29, в центральных областях - от +22 до +27.