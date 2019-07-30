Синоптик предупредила о резком похолодании в Украине

Погода в Украине с 1 августа ухудшится - ожидается резкое похолодание и дожди. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Наталки Диденко в Facebook.

По данным синоптика, погода в Украине ухудшится уже завтра, 31 июля. Так, завтра температура воздуха на севере и северо-востоке опустится до +18+22 градусов.

"В большинстве областей в течение дня будет комфортно, +22+27 градусов. На юге Украины, на Закарпатье, в Днепре и районах, в Кропивницком и окрестностях, в Донецкой области еще удержится жаркая погода, +27+32 градуса. Однако уже 1-го августа и здесь посвежеет на 3-6 градусов", - отмечает Диденко.

По словам синоптика, кратковременные дожди с локальными грозами в среду пройдут в западных областях, на востоке и местами в Днепропетровской области. В большинстве областей существенные осадки маловероятны.

"В Киеве в течение дня ожидаются комфортные +24 градуса, солнышко и белые облачка. Дальше жары в Киеве не предвидится", - сообщила Диденко.

Так, 1-го августа температура воздуха опустится до +18+20 градусов, но потом погода выровняется, будет где-то в пределах +22+26 градусов.

Фото: facebook.com/tala.didenko

Напомним, погода в Киеве в ближайшие часы ухудшится, ожидается усиление ветра и гроза. По прогнозу синоптиков, в столице сегодня переменная облачность, днем повсеместно кратковременный дождь, ветер северо-западный, 5-10 м/с, температура днем +25-27 тепла.

Кроме того, в столице 29-31 июля ожидается высокая (4 класса) пожарная безопасность.