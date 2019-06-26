Синоптик предупредила о резких перепадах температуры

Погода в украине завтра, 27 июня, ожидается жаркой с грозовыми дождями. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Facebook.

Диденко отметила, что из Балтии в Украину идет циклон Otto, который принесет дожди и грозы и другие метеорологические явления.

"Поскольку фронт компонует значительные температурные контрасты - перед фронтом +30 и за +30, а в тылу фронта +16+19 градусов - то и в отдельных районах его прохождения по Украине вероятны сильные ливни, град и шквалы", - написала она.

По прогнозу синоптика, 27 июня грозовые дожди ожидаются на западе, севере Украины, а во второй половине дня местами и в центральных регионах и в Одесской области. Вместе с тем, на востоке, на значительной части юга будет преобладать сухая погода.

"Температура воздуха, обычно, перед фронтом, подскакивает, поэтому в четверг ожидается в течение дня +25+30 градусов, на юге и востоке +28+33 градуса. После прохождения фронта, в его тылу, уже в пятницу жара в Украине начнет стремительно падать и температура воздуха снизится до +20+25 градусов", - сообщила она.

Диденко также сообщила, что в Киеве завтра предполагаются кратковременные грозовые дожди, возможны шквалы и град. Температура воздуха завтра еще будет достигать +29 градусов, а уже в пятницу опустится до +20+22 градусов.

"Важный нюанс! Завтра в Украине, кроме Юга и Востока, ожидается сильный северо-западный ветер, осторожно", - добавила Диденко.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня по всей стране сохранится жара. Температура воздуха ожидается выше +30.