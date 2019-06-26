Синоптик попередила про різкі перепади температури

Погода в Україна завтра, 27 червня, очікується спекотною з грозовими дощами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталю Діденко у Facebook.

Діденко зазначила, що з Балтії до України йде циклон Otto, який принесе дощі та грози та інші метеорологічні явища.

"Оскільки фронт компонує значні температурні контрасти - перед фронтом +30 і за +30, а в тилу фронту +16+19 градусів - то й в окремих районах його проходження по Україні ймовірні сильні зливи, град та шквали", - написала вона.

За прогнозом синоптика, 27 червня грозові дощі очікуються на заході, півночі України, а в другій половині дня подекуди й у центральних регіонах та в Одеській області. Разом з тим, на сході, на значній частині півдня переважатиме суха погода.

"Температура повітря, зазвичай, перед фронтом, підскакує, тому у четвер очікується протягом дня +25+30 градусів, на півдні та сході +28+33 градуси. Після проходження фронту, в його тилу, вже в п`ятницю спека в Україні почне стрімко падати і температура повітря знизиться до +20+25 градусів", - повідомила вона.

Діденко також повідомила, що у Києві завтра передбачаються короткочасні грозові дощі, можливі шквали та град. Температура повітря завтра ще досягатиме +29 градусів, а вже у п`ятницю опуститься до +20+22 градусів.

"Важливий нюанс! Завтра в Україні, окрім Півдня та Сходу, очікується сильний північно-західний вітер, обережно", - додала Діденко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні по всій країні утримається спека. Температура повітря очікується вище +30.