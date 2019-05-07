Синоптик предупредила об ощутимом похолодании в Украине

Погода в Украине 8 мая: на севере и в большинстве центральных областей Украины ощутимо похолодает. Об этом написала синоптик Наталья Диденко в своем Facebook.

Так, она отметила, что снег в Карпатах выпал, поскольку произошло перемещение холодной арктической воздушной массы с севера и одновременно ее встреча с влажным дождливым циклоном с юга. То есть, сильные дожди циклона с юга вошли в холодный воздух и в результате воздействия низкой температуры превратились в снег.

"Уже завтра в западных областях Украины, включая Карпаты, потеплеет, осадки прекратятся. Конечно, так просто такая насыщенность влагой не отступит - где-то небольшие осадки возможны, но слабые и местами. Температура воздуха в западных областях 8 мая, хотя и немного, но повысится, днем ​​до +11 +14 градусов", - написала синоптик.

Однако Диденко предупредила о значительном похолодании на севере и в большинстве центральных областей Украины.

"В течение дня ожидается +9 +12 градусов. Разве что Днепр и его районы еще задержатся в теплом воздухе, до +16 +20 градусов. Из северных областей: в Житомирской, Киевской, Черниговской завтра будет без осадков, в Сумской - грозовые дожди. В центральных областях - местами дожди, в Днепропетровской погремят грозы. Важный нюанс - завтра на севере и в центре вероятен сильный ветер", - указано в сообщении.

Синоптик отметила, что в южной части дожди будут чередоваться с солнечными прояснениями, будет ветрено. В Одесской области и в Крыму ожидается +10 +15 градусов, в Николаевской и Херсонской областях - +12 +17 градусов, а в Запорожской - до +20 +23 градусов.

Кроме того, на востоке страны 8 мая пройдут дожди, прогремят грозы. Температура воздуха достигнет в течение дня +19 +24 градусов.

"8 мая, в День памяти и примирения, в столице похолодает, днем ​​температура воздуха не превысит +12 градусов. Завтра утром влажные облака могут еще закрывать киевское небо, но все же среде предвидится без осадков, преимущественно сухая", - добавила Диденко.

Напомним, во вторник, 7 мая, ухудшится погода на западе Украины, в частности, прогнозируются сильные дожди. В Карпатах сегодня пройдут дожди с мокрым снегом. Кроме того, ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Как писало РБК-Украина, Диденко в понедельник предупреждала о дождях и "температурных качелях" в Украине. Она объяснила, что 7 мая циклон Xerxes принесет в Украину очередную порцию дождей.

Добавим, относительное потепление ожидается в Украине в субботу, 11 мая.