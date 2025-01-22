Синоптик попередила про тумани і розповіла, якою буде погода 23 січня

У четвер, 23 січня, в Україні очікуються густі тумани та низька видимість на дорогах. Можливі опади майже у всіх регіонах країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

За даними синоптика, завтра можливі опади у вигляді мокрого снігу та дощу практично по всій території України. Лише в західних областях атмосфера обмежиться просто густою хмарністю, проте у Карпатах та на Закарпатті буде вогко та з мокрим снігом.

"Найближчої ночі близько нуля, десь незначні "мінуси", наприклад, у східних областях -1-4 градуси. А вдень завтра температура повітря знехотя відходитиме від нуля до +1+4 градусів, у південній частині та подекуди на заході очікується +3+7 градусів", - написала Діденко.

Погода у Києві

У Києві завтра прогнозується мокрий сніг та тумани. Протягом дня у столиці температура буде до 2 градусів тепла.

Потепління в Україні

Діденко також уточнила, що у період між 25 та 30 січня в Україні очікується потепління до 9 градусів, а на півдні до 13 градусів.