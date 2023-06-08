Синоптик попередила про дощ під Херсоном найближчими днями та дала прогноз на завтра

Так, за словами синоптика похолоднішає в Україні вже у неділю-понеділок, 11-12 червня. Зниження температури буде характеризуватися періодичними дощами, зокрема у Херсонській області.

"У Херсонській області - уважно - у неділю, 11 червня, є ймовірність помірного, навіть місцями сильного дощу", - розповіла Діденко.

У Херсонській області 11 червня очікуються дощі (facebook.com/tala.didenko)

Погода в Україні завтра

9 червня дощі, місцями з грозами, пройдуть в Україні у прикарпатських областях, на півночі, а ввечері дійдуть до Волині та Рівненської області.

"На решті території - південь, схід, центр - без опадів. Вітер південно-східний, помірний", - додала синоптик.

Температура повітря завтра протягом дня очікується високою, +24...+28 градусів. Лише у Львівській, Івано-Франківській та на Закарпатті буде свіжіше, +20...+24 градуси.

У Києві в п'ятницю є ймовірність невеликого дощу, проте не без прояснень. Тепла, навіть дуже тепла погода, відновиться, завтра до +28 градусів.