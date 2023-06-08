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Синоптик предупредила о дожде под Херсоном в ближайшие дни и дала прогноз на завтра

Фото: синоптик предупредила о дожде под Херсоном в ближайшие дни и дала прогноз на завтра в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В ближайшие дни в Украину придет похолодание, которое в Херсонской области, где третьи сутки борются с последствиями подтопления из-за подрыва Каховской ГЭС, принесет с собой осадки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

Так, по словам синоптика, похолодает в Украине уже в воскресенье-понедельник, 11-12 июня. Снижение температуры будет характеризоваться периодическими дождями, в частности в Херсонской области.

"В Херсонской области - внимательно - в воскресенье, 11 июня, есть вероятность умеренного, даже местами сильного дождя", - рассказала Диденко.

В Херсонской области 11 июня ожидаются дожди (facebook.com/tala.didenko)

Погода в Украине завтра

9 июня дожди, местами с грозами, пройдут в Украине в прикарпатских областях, на севере, а вечером дойдут до Волыни и Ровенской области.

"На остальной территории - юг, восток, центр - без осадков. Ветер юго-восточный, умеренный", - добавила синоптик.

Температура воздуха завтра ожидается высокой, +24...+28 градусов. Только во Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатье будет свежее, +20...+24 градуса.

В Киеве в пятницу есть вероятность небольшого дождя, но не без прояснений. Теплая, даже очень теплая погода восстановится, завтра до +28 градусов.

Как сообщалось, Украина третьи сутки эвакуирует людей из зоны подтопления в Херсонской области, которое образовалось, поскольку российские войска заложили взрывчатку в машинный зал Каховской ГЭС и дистанционно подорвали станцию 6 июня.

Президент Владимир Зеленский сегодня находится с рабочим визитом в Херсоне, где сейчас работает штаб по ликвидации последствий ЧС. Подробнее о последствиях катастрофы, из-за которой в херсонском регионе могут исчезнуть несколько нацпарков - читайте в материале РБК-Украина.

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