Синоптик пообіцяла сніг та дощ у трьох регіонах України сьогодні

Сьогодні, 29 грудня, в Україні опадів не передбачається, окрім, можливо, деяких регіонів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.
Опади
"Опадів не передбачається, хіба що черкне по крайній півночі атмосферний фронт, який зумовить невеликий мокрий сніг чи дощ в окремих районах Чернігівської, Сумської та Київської областей", - розповіла вона.
Температура
Температура в Україні найближчої ночі опускатиметься до невеликих "мінусів", а вдень становитиме +3...+7 градусів, на півдні до +9 градусів, а на північному сході та східних областях буде найхолодніше, 0...+3 градуси.
У Києві сьогодні опади малоймовірні. Вночі 0, -2 градуси, вдень +1...+3 градуси.
Як повідомлялось, снігу в перший день нового 2023 року чекати не доводиться. 1 січня погода нагадуватиме звичайний весняний день.
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