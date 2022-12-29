Синоптик пообещала снег и дождь в трех регионах Украины сегодня

Сегодня, 29 декабря, в Украине осадков не предполагается, кроме, возможно, некоторых регионов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.
Осадки
"Осадков не предполагается, разве что черкнет по крайней северу атмосферный фронт, который обусловит небольшой мокрый снег или дождь в отдельных районах Черниговской, Сумской и Киевской областей", - рассказала она.
Температура
Температура в Украине в ближайшую ночь будет опускаться до небольших "минусов", а днем будет +3...+7 градусов, на юге до +9 градусов, а на северо-востоке и восточных областях будет холоднее всего, 0...+3 градуса.
В Киеве сегодня осадки маловероятны. Ночью 0, -2 градуса, днем +1...+3 градуса.
Как сообщалось, снега в первый день нового 2023 года ждать не приходится. 1 января погода будет напоминать обычный весенний день.
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