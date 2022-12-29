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Синоптик пообіцяла сніг та дощ у трьох регіонах України сьогодні

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Україна, Четвер 29 грудня 2022 07:00
Синоптик пообіцяла сніг та дощ у трьох регіонах України сьогодні Фото: синоптик пообіцяла сніг та дощ у трьох регіонах України сьогодні (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 29 грудня, в Україні опадів не передбачається, окрім, можливо, деяких регіонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

Погода в Україні

Опади

"Опадів не передбачається, хіба що черкне по крайній півночі атмосферний фронт, який зумовить невеликий мокрий сніг чи дощ в окремих районах Чернігівської, Сумської та Київської областей", - розповіла вона.

Температура

Температура в Україні найближчої ночі опускатиметься до невеликих "мінусів", а вдень становитиме +3...+7 градусів, на півдні до +9 градусів, а на північному сході та східних областях буде найхолодніше, 0...+3 градуси.

Погода в Києві

У Києві сьогодні опади малоймовірні. Вночі 0, -2 градуси, вдень +1...+3 градуси.

Як повідомлялось, снігу в перший день нового 2023 року чекати не доводиться. 1 січня погода нагадуватиме звичайний весняний день.

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