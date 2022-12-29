Синоптик пообіцяла сніг та дощ у трьох регіонах України сьогодні

Сьогодні, 29 грудня, в Україні опадів не передбачається, окрім, можливо, деяких регіонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook .

Погода в Україні

Опади

"Опадів не передбачається, хіба що черкне по крайній півночі атмосферний фронт, який зумовить невеликий мокрий сніг чи дощ в окремих районах Чернігівської, Сумської та Київської областей", - розповіла вона.

Температура

Температура в Україні найближчої ночі опускатиметься до невеликих "мінусів", а вдень становитиме +3...+7 градусів, на півдні до +9 градусів, а на північному сході та східних областях буде найхолодніше, 0...+3 градуси.

Погода в Києві

У Києві сьогодні опади малоймовірні. Вночі 0, -2 градуси, вдень +1...+3 градуси.