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Синоптик пообещала снег и дождь в трех регионах Украины сегодня

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Украина, Четверг 29 декабря 2022 07:00
Синоптик пообещала снег и дождь в трех регионах Украины сегодня Фото: синоптик пообещала снег и дождь в трех регионах Украины сегодня (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 29 декабря, в Украине осадков не предполагается, кроме, возможно, некоторых регионов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

Погода в Украине

Осадки

"Осадков не предполагается, разве что черкнет по крайней северу атмосферный фронт, который обусловит небольшой мокрый снег или дождь в отдельных районах Черниговской, Сумской и Киевской областей", - рассказала она.

Температура

Температура в Украине в ближайшую ночь будет опускаться до небольших "минусов", а днем будет +3...+7 градусов, на юге до +9 градусов, а на северо-востоке и восточных областях будет холоднее всего, 0...+3 градуса.

Погода в Киеве

В Киеве сегодня осадки маловероятны. Ночью 0, -2 градуса, днем +1...+3 градуса.

Как сообщалось, снега в первый день нового 2023 года ждать не приходится. 1 января погода будет напоминать обычный весенний день.

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