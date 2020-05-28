Синоптик Николай Кульбида: Южные районы Украины приближаются к греческому климату

– После зимы без снега и бури в апреле, в мае внезапно выпал град. Почему в Украине наблюдаются такие аномальные изменения погоды?

– Обычно эти аномалии связаны с нарушением атмосферных процессов, которые традиционные для той или иной местности. Они связаны с изменением климата.

Май, на самом деле, не является прохладным, погода близка к норме. Немного ниже нормы будут средние значения температуры воздуха. Если посмотреть на погодные условия мая за последние 30 лет, то они почти не изменились.

Температурный режим в этом месяце остался таким же, как был 30 лет назад. Однако температура воздуха в зимние месяцы и летом, особенно в июле и августе, повысилась на полтора-два градуса. Для мая как раз характерны похолодания, даже заморозки, и тому подобное. Это все сохраняется.

– То есть зимой не было снега из-за глобального потепления?

– В этом году в Украине зимы не было вообще. Потому что зима – это устойчивый переход средней суточной температуры через 0 градусов в сторону понижения. Устойчивого перехода не было, то есть зимы в Украине не было.

Конечно, это результат глобального потепления. Средняя температура повысилась на 1,5-2 градуса за последние 30 лет. Это очень большая аномалия. Это приводит к тому, что снег, если и выпадает, то он не задерживается и тает.

– Насколько точными из-за этих резких изменений климата являются прогнозы гидрометцентра сегодня? Были ли в 2020 году такие ситуации, когда прогнозы не оправдались и были противоположными?

– Конечно же. Прогнозы погоды не могут оправдываться на 100%. Потому что к прогнозам надо относиться как к прогнозам, а не к фиксации факта как такового. Впрочем, точность за последние 15 лет выросла на 5-6% во всем мире, наша служба не исключение.

Если мы говорим о прогнозе погоды по отдельному селу или городу и в целом по Украине, то это разные прогнозы. Например, если мы составляем прогноз погоды по Киеву и написали, что будет сильный дождь, а его нет, но он выпал в 5 км от Киева, мы считаем, что сделали все, что возможно. Хотя киевлян мы немного подвели. Такие случаи бывают.

– А град в Киеве 4 мая был прогнозируемым?

– Его не предвидели наши синоптики. Но это не был тот град, который, как правило, выпадает летом, когда мы очень внимательно следим за этими градовыми процессами. Он не принес никому никакого вреда, но выпал и не был предусмотрен прогнозом.

Если говорить правильно, то это выпал не град, а тот же снег, перемешанный со льдом. Но это не тот град, который выпадает летом из облаков во время грозовых процессов.

– Такая ситуация с "аномальной погодой" теперь становится нормой для всей Европы? Повлияло ли это потепление, например, также на Австралию и Северную Америку?

– Мне сложно судить относительно Австралии, ведь это Южное полушарие. Там есть свои особенности атмосферных процессов. А что касается Северного полушария, то во всех странах отмечаются изменения климата. Они выражены в том, что среднегодовая температура воздуха по сезонам повышается. Для Украины это повышение одно из самых больших.

Что касается потепления, то оно наиболее выражено в северных странах европейского континента. Чем дальше на юг, оно менее выражено, но все равно доходит до Украины. В отношении средиземноморских стран, эти изменения не такие заметные. Но там сохраняется тот климат, который был раньше: он как был летом засушливым, так и остается.

Однако южные районы Украины постепенно приближаются к балканскому климату, даже греческому. То есть заметно повышение температуры и уменьшение эффективности осадков за счет их испарения. Это приводит к тому, что засушливость климата в южных степных районах Украины растет.

– Одни говорят, что теплая зима – это хорошо, ведь люди экономят на отоплении. Другие предостерегают, что мы можем получить плохой урожай. Как вы оцениваете последствия такого изменения климата для Украины?

– Плохой погоды не бывает, она для всех разная. Для сельского хозяйства здесь можно приводить разные оценки. С одной стороны, конечно, возрастает засушливость климата и, соответственно, риск потери урожая.

Однако если говорить про нынешний год, то засуха, которая была в Украине, практически прекратилась, за исключением южных областей. Но в ближайшее время и там ситуация улучшится. То есть говорить о том, что Украина потеряла весь урожай – очень неправильно. Урожай будет меньше чем в прошлом году, но он будет близок к среднему за последние пять лет.

– То есть критических последствий от засухи в этом году не будет?

– О засухе мы можем говорить в критические периоды для развития того или иного вида сельхозкультур. Говорить сейчас о технических культурах, например, урожайности кукурузы, пока что рано. Ее никто на сегодня не может оценить. Это будет зависеть от погодных условий летнего периода.

В критические периоды, когда растения нуждаются во влаге, осадки абсолютно необходимы. Можно сказать, что этот период в Украине пока что прошел. Какого-то ухудшения ситуации в течение ближайшего месяца не будет. Мы ожидаем, что осадки будут в норме.

Южные регионы Украины страдают от засухи (фото: pixabay)

– За три дня до лета мы до сих пор одеваемся в куртки, теплые пальто. Когда начнется настоящее лето?

– Уже 5-6 июня начнется повышение температуры, которое можно воспринимать как летнюю погоду. В дневные часы это 20-25 градусов тепла. Конечно, это зависит от региона. Изменение погодных процессов в Украине происходит ежедневно. И частота этих изменений в связи с изменениями климата очень сильно выросла. То есть сегодня может быть холодно, а завтра очень жарко.

– С 4 апреля и почти до 14 мая в Украине пытались ликвидировать пожар в Чернобыльской лесной зоне. Можно сказать, что пожар был таким масштабным именно из-за погодных условий: засухи, отсутствия осадков и сильного ветра?

– Не только. И из-за состояния растительности. Если апрель у нас был очень сухим, то и температура воздуха была достаточно высокой. Понятно, что растения были фактически пересушены и торфяники тоже. Конечно, это все способствовало. А причины всех этих возгораний – это уже другой вопрос, хотя они могли быть и природными. Например, от грозы.

– До сих пор рассматривается вероятность того, что пожар произошел от молнии?

– Я не могу так говорить, ведь я не следователь. Но, в принципе, от грозового разряда при такой пересушенности растительного покрова все могло произойти. И даже от обычной бутылки, которая лежит на открытом солнце и служит линзой. Она может зажечь пересушенную растительность. Поэтому не обязательно даже что это люди. Ветер уже способствовал дальнейшему распространению пожара.

– Правда ли, что ликвидировать пожар удалось только тогда, когда в начале мая начались дожди?

– Если проанализировать лесные пожары в других странах, например, в Португалии, Греции, Австралии и США, вы должны понимать, что эти пожары могут длиться месяцами. То есть не хватает у государственных органов усилий для того, чтобы их потушить.

Конечно, здесь надо надеяться на бога и ждать, что пройдет дождь. Дожди действительно помогли в том, что пожар был ликвидирован. Но перед этим еще были огромные усилия наших пожарных. По сравнению с другими странами Украина справилась с лесным пожаром очень быстро.

– Во время ликвидации пожара, гидрометцентр постоянно информировал об уровне загрязнения. Насколько сильно было загрязнен воздух? Можно ли сказать, что такая концентрации частиц горения в воздухе случается, скажем, раз в несколько лет?

– Ничего подобного. Каждый год по несколько раз такое загрязнение имеет место. Просто при кратковременном усилении, когда произошло выдувание верхних слоев почвы, в Киеве действительно был смог. Но по общему загрязнению чего-то чрезвычайного не было. Ни по двуокиси азота, ни по двуокиси серы, ни по формальдегиду, ни по пыли – не было.

Очень кратковременно было повышение предельно допустимой концентрации, но буквально на один день. На следующий день ситуация уже улучшилась, на третий выровнялась. Один день действительно было превышение нормы в два-три раза по содержанию твердых примесей в атмосфере – дыма, один день где-то в середине апреля.

Кульбида считает, что Украина быстро справилась с лесными пожарами (фото: MNS GOV UA)

– 16 апреля Киев накрыла пыльная буря. Откуда она пришла к нам?

– Буря к нам пришла оттуда, где выдувалась пыль из верхнего слоя почвы, из тех районов. Понятно, что все зависит от направления перемещения воздушных масс. В том случае пылевая буря пришла в город Киев из Житомирской области, Овручского района, частично из западных районов Киевской области.

– Была ли она прогнозируема? Вы знали, что будет такой ветер?

– Ветер мы предвидели – до 22 метров в секунду. Пыльную бурю – нет, потому что это зависит от состояния подстилающей поверхности. Она или вспаханная и будет выдуваться, или поросла травой и не будет. Но спрогнозировать, где что и как – невозможно.

– МВД в Twitter в тот день сообщило, что "ситуацию осложняет ураганный ветер".

– Это ложь. Большая ложь. Что такое ураган в вашем понимании? Ураган – это скорость ветра, которая достигает 30 и более метров в секунду, которая ломает деревья, повреждает крыши. А там что, был ураган? Не было. Никакого катастрофического ветра там не было. Ветер был силой до 20 метров в секунду. Но за счет того, что земля пересушена, такой ветер поднял в атмосферу значительную часть пыли и он достиг Киева.

– В июне в Украине планируют возобновить авиасообщение. Если такая пылевая буря будет снова идти на Украину, будет ли потребность остановить полеты?

– Мы обеспечим метеорологическое обслуживание гражданской авиации, чтобы пассажиры чувствовали себя безопасно. В обязанности гидрометцентра входит прогнозирование погодных условий, что будет необходимо в случае угрозы того или иного явления. Они будут составлены.

Повлияет это на авиацию или нет? Во всяком случае, пыльная буря точно не повлияет. Потому что она бывает в Украине раз в 10 лет. Такой пыльной бури не будет в ближайшие 10 лет.

– Сотрудничает ли гидрометцентр с КГГА и министерствами? Обращаются ли сейчас эти ведомства, чтобы получить прогнозы?

– Само собой. Ежегодно мы заключаем соглашения об обеспечении не только прогнозами, но и всевозможными видами различной информации практически всех министерств и ведомств, Офиса президента, Кабинета министров, КГГА.

В областях это все делается нашими подразделениями. То есть в Украине есть действующая система распространения гидрометеорологической информации, в том числе касательно штормовых предупреждений и опасных явлений.

– В Минздраве сообщали, что наблюдая за динамикой распространения коронавирус будут смотреть влияет ли на него сезонный фактор.

– Никто еще не выявил зависимости распространения коронавируса от температурного режима, осадков, влажности воздуха или солнечного сияния. Такого нет. Зависит ли вирус от погодных параметров – никто этого не знает.