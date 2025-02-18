Синоптик назвала дату потепління в Україні: скільки залишилось чекати

Згідно з попередніми прогнозами, незабаром в Україну може прийти потепління. Водночас найближчими днями утримуватиметься морозна погода.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.
За словами експерта, нині в Україні - справжня зимова погода.
"Низька температура повітря не завжди фізично комфортна, а враховуючи щоденні обстріли та загрози енергетичним об'єктам - тим більше. Тому насолоджуючись букварними зимовими краєвидами, трохи зазирнемо далі, ближче до весни", - зауважила Діденко.
Вона розповіла, що впродовж завтрашньої доби (середи, 19 лютого), в Україні втримуватиметься морозна погода.
Температура повітря вночі:
Впродовж дня температура повітря в Україні передбачається на рівні -1-6 градусів за Цельсієм.
"Невеликий сніг імовірний у середу на заході, півночі та подекуди - в центральних областях. На півдні та сході - сухо", - додала синоптик.
Тим часом у Києві найближчої ночі температура повітря очікується близько -10 градусів за Цельсієм. Завтра вдень - від 1 до 3 градусів морозу.
"На дорогах - слизько. Місцями можливий невеликий сніг", - додала фахівець.
Діденко повідомила також, що згідно з попередніми прогнозами (які, як завжди, потребуватимуть уточнення), потепління прийде в Україну орієнтовно з 25 лютого.
"Морози відступлять, а денна температура повітря поступово підвищуватиметься й досягне на наступному тижні спочатку 1-5 градусів тепла, а потім +4+9°С. На заході та півдні - навіть до +10 градусів за Цельсієм", - розповіла вона.
Потепління в Києві, як і в більшості областей України, також очікується з 25 лютого.
"Якраз через тиждень будемо спостерігати, як з дахів капає передвесняна водичка та звисають прозорі бурульки", - підсумувала експерт.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, де і коли в Україні буде найхолодніше найближчими днями та чи "втримається" сніг.
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