Синоптик дала прогноз на завтра та розповіла, чого чекати на Провідну неділю

У вівторок, 18 квітня, в Україні буде тепло, до +20 градусів. Дощі очікуються на заході та південному заході.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.
"Новий тиждень після Великодня розпочинається стабільно, особливих змін у погоді не видно", - розповіла вона.
Так, за даними синоптика, 18 квітня очікується помірна температура повітря. А саме:
Як додала Діденко, дощі більш ймовірні на заході та південному заході України, на решті території - вогко, хмарно, проте без істотних опадів.
Погода у Києві
Завтра у столиці опади якісь серйозні малоймовірні, денна температура повітря "крутитиметься" поблизу +13, +14 градусів.
Провідна неділя (перша неділя після Великодня)
Цей день буде в Україні свіжим, вночі та вранці холодно, вдень помірно тепло.
"Періодичні дощі залишаються", - додала Діденко.
Нагадаємо, Провідний тиждень починається з Червоної гірки або Провідної неділі. Це перша неділя після Великодня. У 2023 році цей день випадає на 23 квітня.
Як повідомлялось, на ранок понеділка, 17 квітня, в Україні залишаються підтопленими 852 домогосподарств, порушено транспортне сполучення до 30 населених пунктів. Спостерігається зниження темпу підняття рівня води у річках на півночі.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.
Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та персональні дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.