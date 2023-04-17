Синоптик дала прогноз на завтра та розповіла, чого чекати на Провідну неділю

"Новий тиждень після Великодня розпочинається стабільно, особливих змін у погоді не видно", - розповіла вона.

Так, за даними синоптика, 18 квітня очікується помірна температура повітря. А саме:

на більшості території протягом дня +12...+15;

на заході місцями - +9... +12 градусів;

найтепліше буде у південній частині, до +17...+20 градусів.

Як додала Діденко, дощі більш ймовірні на заході та південному заході України, на решті території - вогко, хмарно, проте без істотних опадів.

Погода у Києві

Завтра у столиці опади якісь серйозні малоймовірні, денна температура повітря "крутитиметься" поблизу +13, +14 градусів.

Провідна неділя (перша неділя після Великодня)

Цей день буде в Україні свіжим, вночі та вранці холодно, вдень помірно тепло.

"Періодичні дощі залишаються", - додала Діденко.

Нагадаємо, Провідний тиждень починається з Червоної гірки або Провідної неділі. Це перша неділя після Великодня. У 2023 році цей день випадає на 23 квітня.

Як повідомлялось, на ранок понеділка, 17 квітня, в Україні залишаються підтопленими 852 домогосподарств, порушено транспортне сполучення до 30 населених пунктів. Спостерігається зниження темпу підняття рівня води у річках на півночі.