Синоптик дала прогноз на завтра и рассказала, чего ждать на Проводное воскресенье

"Новая неделя после Пасхи начинается стабильно, особых изменений в погоде не видно", - рассказала она.

Так, по данным синоптика, 18 апреля ожидается умеренная температура воздуха. А именно:

на большинстве территории в течение дня +12...+15;

на западе местами - +9...+12 градусов;

теплее всего будет в южной части, до +17...+20 градусов.

Как добавила Диденко, дожди более вероятны на западе и юго-западе Украины, на остальной территории - сыро, облачно, однако без существенных осадков.

Погода в Киеве

Завтра в столице осадки какие-то серьезные маловероятны, дневная температура воздуха будет "крутиться" поблизости +13, +14 градусов.

Проводное воскресенье (первое воскресенье после Пасхи)

Этот день в Украине будет свежим, ночью и утром холодно, днем умеренно тепло.

"Периодические дожди остаются", - добавила Диденко.

Напомним, Проводная неделя начинается с Красной горки или Проводного воскресенья. Это первое воскресенье после Пасхи. В 2023 году этот день выпадает на 23 апреля.

Как сообщалось, на утро понедельника, 17 апреля, в Украине остаются подтопленными 852 домохозяйств, нарушено транспортное сообщение до 30 населенных пунктов. Наблюдается понижение темпа поднятия уровня воды в реках на севере.