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Синоптик дала прогноз на завтра та розповіла, чого чекати на Провідну неділю

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Україна, Понеділок 17 квітня 2023 13:35
Синоптик дала прогноз на завтра та розповіла, чого чекати на Провідну неділю Фото: синоптик дала прогноз погоди в Україні на завтра та Провідну неділю (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У вівторок, 18 квітня, в Україні буде тепло, до +20 градусів. Дощі очікуються на заході та південному заході.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

"Новий тиждень після Великодня розпочинається стабільно, особливих змін у погоді не видно", - розповіла вона.

Так, за даними синоптика, 18 квітня очікується помірна температура повітря. А саме:

  • на більшості території протягом дня +12...+15;
  • на заході місцями - +9... +12 градусів;
  • найтепліше буде у південній частині, до +17...+20 градусів.

Як додала Діденко, дощі більш ймовірні на заході та південному заході України, на решті території - вогко, хмарно, проте без істотних опадів.

Погода у Києві

Завтра у столиці опади якісь серйозні малоймовірні, денна температура повітря "крутитиметься" поблизу +13, +14 градусів.

Провідна неділя (перша неділя після Великодня)

Цей день буде в Україні свіжим, вночі та вранці холодно, вдень помірно тепло.

"Періодичні дощі залишаються", - додала Діденко.

Нагадаємо, Провідний тиждень починається з Червоної гірки або Провідної неділі. Це перша неділя після Великодня. У 2023 році цей день випадає на 23 квітня.

Як повідомлялось, на ранок понеділка, 17 квітня, в Україні залишаються підтопленими 852 домогосподарств, порушено транспортне сполучення до 30 населених пунктів. Спостерігається зниження темпу підняття рівня води у річках на півночі.

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