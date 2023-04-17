Синоптик дала прогноз на завтра и рассказала, чего ждать на Проводное воскресенье
Во вторник, 18 апреля, в Украине будет тепло до +20 градусов. Дожди ожидаются на западе и юго-западе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.
"Новая неделя после Пасхи начинается стабильно, особых изменений в погоде не видно", - рассказала она.
Так, по данным синоптика, 18 апреля ожидается умеренная температура воздуха. А именно:
- на большинстве территории в течение дня +12...+15;
- на западе местами - +9...+12 градусов;
- теплее всего будет в южной части, до +17...+20 градусов.
Как добавила Диденко, дожди более вероятны на западе и юго-западе Украины, на остальной территории - сыро, облачно, однако без существенных осадков.
Погода в Киеве
Завтра в столице осадки какие-то серьезные маловероятны, дневная температура воздуха будет "крутиться" поблизости +13, +14 градусов.
Проводное воскресенье (первое воскресенье после Пасхи)
Этот день в Украине будет свежим, ночью и утром холодно, днем умеренно тепло.
"Периодические дожди остаются", - добавила Диденко.
Напомним, Проводная неделя начинается с Красной горки или Проводного воскресенья. Это первое воскресенье после Пасхи. В 2023 году этот день выпадает на 23 апреля.
Как сообщалось, на утро понедельника, 17 апреля, в Украине остаются подтопленными 852 домохозяйств, нарушено транспортное сообщение до 30 населенных пунктов. Наблюдается понижение темпа поднятия уровня воды в реках на севере.
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