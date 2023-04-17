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Синоптик дала прогноз на завтра и рассказала, чего ждать на Проводное воскресенье

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Украина, Понедельник 17 апреля 2023 13:35
Синоптик дала прогноз на завтра и рассказала, чего ждать на Проводное воскресенье Фото: синоптик дала прогноз погоды в Украине на завтра и Проводное воскресенье (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Во вторник, 18 апреля, в Украине будет тепло до +20 градусов. Дожди ожидаются на западе и юго-западе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

"Новая неделя после Пасхи начинается стабильно, особых изменений в погоде не видно", - рассказала она.

Так, по данным синоптика, 18 апреля ожидается умеренная температура воздуха. А именно:

  • на большинстве территории в течение дня +12...+15;
  • на западе местами - +9...+12 градусов;
  • теплее всего будет в южной части, до +17...+20 градусов.

Как добавила Диденко, дожди более вероятны на западе и юго-западе Украины, на остальной территории - сыро, облачно, однако без существенных осадков.

Погода в Киеве

Завтра в столице осадки какие-то серьезные маловероятны, дневная температура воздуха будет "крутиться" поблизости +13, +14 градусов.

Проводное воскресенье (первое воскресенье после Пасхи)

Этот день в Украине будет свежим, ночью и утром холодно, днем умеренно тепло.

"Периодические дожди остаются", - добавила Диденко.

Напомним, Проводная неделя начинается с Красной горки или Проводного воскресенья. Это первое воскресенье после Пасхи. В 2023 году этот день выпадает на 23 апреля.

Как сообщалось, на утро понедельника, 17 апреля, в Украине остаются подтопленными 852 домохозяйств, нарушено транспортное сообщение до 30 населенных пунктов. Наблюдается понижение темпа поднятия уровня воды в реках на севере.

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