ua en ru
Чт, 07 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Синоптик дала прогноз на завтра, розповівши, коли до України прийдуть дощі

Україна, Четвер 07 вересня 2023 12:39
UA EN RU
Синоптик дала прогноз на завтра, розповівши, коли до України прийдуть дощі Фото: синоптик дала прогноз на 8 вересня, розповівши, коли до України прийдуть дощі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Бабине літо триматиметься по всій Україні та у п'ятницю, 8 вересня. Але вже до середини місяця в країну прийдуть перші осінні дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

"Сухо, сонячно, ранок, вечір - свіжі, аж гострі. Словом, "погода мі-мі-мі", - розповіла про погоду на завтра синоптик.

За її словами, температура повітря буде триматись до +25 градусів, а на півдні - навіть вище, холодніше всього буде на північному сході

"Температура повітря +20...+25 градусів, на північному сході +18...+22, на півдні - до +28 градусів", - зазначила Діденко.

В Києві також завтра буде сухо та сонячно, до +22 градусів.

Коли прийдуть перші осінні дощі?

Сонячна погода почне "давати слабину", починаючи з 12-13 вересня.

"Перші дощі в Україні пройдуть разом із атмосферним фронтом 13-15 вересня", - констатувала синоптик.

Погода у вересні 2023 в Україні

Погода у вересні 2023 року пройде під знаком бабиного літа, яке протримається до 10 вересня.

Крім того, як розповіли синоптики у вересні 2023 року середня місячна температура в Україні прогнозується в межах 15-19 градусів тепла, в Карпатах 12-13 градусів. Це на 1-2 градусів вище за норму. При цьому похолодання варто чекати не раніше другої половини вересня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні Погода Погода в Києві
NEWS
Попередив про вторгнення і обіцяє повернути Крим: що відомо про Буданова та його прогнози
Попередив про вторгнення і обіцяє повернути Крим: що відомо про Буданова та його прогнози
DAILY
До Криму і далі. Які ракети можуть змінити хід війни і чому Захід їх ще не надав Україні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна До Криму і далі. Які ракети можуть змінити хід війни і чому Захід їх ще не надав Україні