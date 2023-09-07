Синоптик дала прогноз на завтра, розповівши, коли до України прийдуть дощі
Бабине літо триматиметься по всій Україні та у п'ятницю, 8 вересня. Але вже до середини місяця в країну прийдуть перші осінні дощі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.
"Сухо, сонячно, ранок, вечір - свіжі, аж гострі. Словом, "погода мі-мі-мі", - розповіла про погоду на завтра синоптик.
За її словами, температура повітря буде триматись до +25 градусів, а на півдні - навіть вище, холодніше всього буде на північному сході
"Температура повітря +20...+25 градусів, на північному сході +18...+22, на півдні - до +28 градусів", - зазначила Діденко.
В Києві також завтра буде сухо та сонячно, до +22 градусів.
Коли прийдуть перші осінні дощі?
Сонячна погода почне "давати слабину", починаючи з 12-13 вересня.
"Перші дощі в Україні пройдуть разом із атмосферним фронтом 13-15 вересня", - констатувала синоптик.
Погода у вересні 2023 в Україні
Погода у вересні 2023 року пройде під знаком бабиного літа, яке протримається до 10 вересня.
Крім того, як розповіли синоптики у вересні 2023 року середня місячна температура в Україні прогнозується в межах 15-19 градусів тепла, в Карпатах 12-13 градусів. Це на 1-2 градусів вище за норму. При цьому похолодання варто чекати не раніше другої половини вересня.
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