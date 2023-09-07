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Синоптик дала прогноз на завтра, рассказав, когда в Украину придут дожди

Украина, Четверг 07 сентября 2023 12:39
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Синоптик дала прогноз на завтра, рассказав, когда в Украину придут дожди Фото: синоптик дала прогноз на 8 сентября, рассказав, когда в Украину придут дожди (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Бабье лето будет держаться по всей Украине и в пятницу, 8 сентября. Но уже к середине месяца в страну придут первые осенние дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

"Сухо, солнечно, утро, вечер - свежие, острые. Словом, "погода "ми-ми-ми", - рассказала о погоде на завтра синоптик.

По ее словам, температура воздуха будет держаться до +25 градусов, а на юге - даже выше, холоднее всего будет на северо-востоке.

"Температура воздуха +20...+25 градусов, на северо-востоке +18...+22, на юге - до +28 градусов", - отметила Диденко.

В Киеве также завтра будет сухо и солнечно, до +22 градусов.

Когда придут первые осенние дожди?

Солнечная погода начнет "давать слабину", начиная с 12-13 сентября.

"Первые дожди в Украине пройдут с атмосферным фронтом 13-15 сентября", - констатировала синоптик.

Погода в сентябре 2023 в Украине

Погода в сентябре 2023 пройдет под знаком бабьего лета, которое продержится до 10 сентября.

Кроме того, как рассказали синоптики в сентябре 2023 года средняя месячная температура в Украине прогнозируется в пределах 15-19 градусов тепла, в Карпатах 12-13 градусов. Это на 1-2 градусов выше нормы. При этом, похолодание стоит ждать не ранее второй половины сентября.

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