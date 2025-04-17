Синоптик дала прогноз на завтра и Пасху: где будет теплее всего
В ближайшие дни в Украине будет теплая погода, лишь в нескольких регионах будет холоднее и дожди. На Пасху ожидается до +24 градусов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.
"В пятницу в Украине ожидается теплая погода, днем +20...+23 градуса, в городах, поселках вблизи морей +16...+20 градусов", - рассказала она.
Дожди завтра пройдут только на Закарпатье и вокруг Карпат.
"Большая часть территории - сухо и солнечно. Порывистый южный ветер! Только в восточных областях ветер будет небольшим или умеренным", - добавила Диденко.
Погода 19 апреля в Украине
В субботу, 19 апреля ожидается снижение температуры воздуха до дневных +16...+19 градусов в западной части, в целом в Украине предполагается +20....+24 градуса.
Погода на Пасху
В воскресенье, 20 апреля, на Пасху, снова будет везде тепло, в Украине днем температура воздуха составит +20...+24 градусов.
"Будет царить 20 апреля сухая солнечная погода, лишь в западных областях вероятен небольшой дождь. И важно - ветер на Пасху стихнет, будет ласковым", - отметила синоптик.
В Киеве завтра, в субботу и на Пасху ожидается сухая теплая погода с температурой воздуха +20...+23 градусов.
Погода в Украине в мае
Синоптики с опаской подходят к прогнозированию погоды на длительный срок. Предварительно, определенные изменения погоды в мае возможны.
"Но будут ли там те заморозки или нет - пока никто точно сказать не может. Это - 50 на 50", - подчеркнула синоптик.
При этом реально сказать - будут ли в Украине заморозки, в частности в мае, можно ориентировочно за несколько дней.
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