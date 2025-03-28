Синоптик дала прогноз на завтра. Де чекати на дощі

Завтра, 29 березня, в Україні буде тепло, до +18 градусів. Також очікуються дощі.

Про це РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

У Києві в суботу без опадів, +14 градусів, сильний вітер.

"Дощі пройдуть віночком на півдні, сході (окрім Харківської області) та південному заході. Проте значна частина території все ж належатиме сухій погоді", - розповіла вона.

Погода 30-31 березня в Україні

30 березня тиск падатиме, в Україні, крім північної частини, пройдуть невеликі та помірні дощі. 31 березня опади прогнозуються у західних і східних областях.

Температура вночі 0.. +7 градусів, на півдні країни до +10 градусів. Вдень +11...+18 градусів, проте в західних областях у понеділок очікуємо зниження денної температури до +8...+13.

Додамо, що у квітні 2025 року середня місячна температура повітря в Україні прогнозується в межах +10...+13 градусів. Це на 1,5-2,0 градусів вище за норму.

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