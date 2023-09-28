Синоптик дала прогноз в Україні на завтра та до кінця тижня

Завтра, 29 вересня, в Україні буде тепло та без опадів, що стане гарним завершенням робочого тижня. А ось на вихідних місцями пройдуть дощі та похолодає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook .

"П'ятниця буде в Україні такою ж симпатичною, як і четвер. Скрізь - антициклон, сухо, сонячно, тепло. Максимальна температура повітря становитиме +23...+29 градусів", - розповіла вона.

Як водночас зазначила Діденко, вночі, звичайно, буде свіжіше - +9...+12, на півдні трохи тепліше - +12...+17 градусів. Крім того, 29 вересня на півдні України є ймовірність сильного східного вітру.

У Києві завтра, за даними синоптика, також буде "багато сонця і тепла"- протягом дня передбачається близько +25 градусів.

Погода на віхідні в Україні

У суботу, 30 вересня, в Україні, як розповіла синоптик, особливих синоптичних змін не очікується.

У неділю, 1 жовтня, в західних та північних областях, а також у Вінницькій та Черкаській областях пройде місцями невеликий дощ та зниження температури повітря до +16....+20 градусів. Карта прогнозу температури повітря на 1 жовтня - внизу.

"На півдні, сході та в більшості центральних областей до кінця тижня суха сонячна тепла погода", - додала вона.

Нагадаємо, раніше синоптик Діденко розповідала, що дощі слід очікувати в Україні після 3 жовтня, а зниження температури повітря, хоч і без істотних опадів припадає орієнтовно на 1 жовтня.