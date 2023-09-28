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Синоптик дала прогноз в Украине на завтра и до конца недели

Украина, Четверг 28 сентября 2023 12:43
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Синоптик дала прогноз в Украине на завтра и до конца недели Фото: синоптик дала прогноз в Украине на 29 сентября и до конца недели (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Завтра, 29 сентября, в Украине будет тепло и без осадков, что станет хорошим завершением рабочей недели. А вот на выходных местами пройдут дожди и похолодает.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

Пятница будет в Украине такой же симпатичной, как и четверг. Везде - антициклон, сухо, солнечно, тепло. Максимальная температура воздуха будет +23...+29 градусов", - рассказала она.

Как отметила Диденко, ночью, конечно, будет свежее -+9...+12, на юге немного теплее -+12...+17 градусов. Кроме того, 29 сентября на юге Украины есть вероятность сильного восточного ветра.

В Киеве завтра, по данным синоптика, также будет "много солнца и тепла" - в течение дня предполагается около +25 градусов.

Погода на выходные в Украине

В субботу, 30 сентября, в Украине, как рассказала синоптик, особых синоптических изменений не ожидается.

В воскресенье, 1 октября, в западных и северных областях, а также в Винницкой и Черкасской областях пройдет местами небольшой дождь и понижение температуры воздуха до +16...+20 градусов. Карта прогноза температуры воздуха на 1 октября - внизу.

"На юге, востоке и большинстве центральных областей до конца недели сухая солнечная теплая погода", - добавила она.

Напомним, ранее синоптик Диденко рассказывала, что дожди следует ожидать в Украине после 3 октября, а снижение температуры воздуха, хотя и без существенных осадков приходится ориентировочно на 1 октября.

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