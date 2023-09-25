ua en ru
Пн, 25 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Синоптик дала прогноз на завтра та розповіла, коли в Україну прийдуть дощі

Україна, Понеділок 25 вересня 2023 15:05
UA EN RU
Синоптик дала прогноз на завтра та розповіла, коли в Україну прийдуть дощі Фото: синоптик дала прогноз на завтра та розповіла, коли в Україну прийдуть дощі (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Завтра, 26 вересня, антициклон охопить територію України, тому дощів очікувати не доводиться. Опади прийдуть в Україну вже в жовтні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

"В Україні триває і триватиме суха сонячна погода. Антициклон охопить завтра й найближчими днями всю територію України - без дощів", - розповіла вона.

За даними синоптика, температура повітря очікується високою - +24...+29 градусів і навіть у нічні години буде не холодно, +10...+17 градусів. В Києві погода буде аналогічною - сухо, сонячно, тепло, до +27 градусів.

"За таких синоптичних умов зростає суттєво пожежна небезпека", - попередила Діденко.

Водночас, як зазначила синоптик,вночі та вранці вже виникають осінні тумани, тому водіям варто бути уважними на дорогах.

Коли в Україну прийдуть дощі?

Як розповіла синоптик, перші дощі варто чекати після 3 жовтня, а зниження температури повітря, хоча і без істотних опадів припадає орієнтовно на 1 жовтня.

Погода в Україні в жовтні 2023

За даними "Укргідрометцентру", середня місячна температура в жовтні 2023 року в Україні прогнозується в межах 7-13 градусів тепла. Це на 1-1,5 градусів вище за норму. А місячна кількість опадів очікується 31-67 мм, в Карпатах місцями 77-101 мм, що в межах норми.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні Погода Погода в Києві
NEWS
Будівлю знищено. Як виглядає морвокзал в Одесі після обстрілу (фото, відео)
Будівлю знищено. Як виглядає морвокзал в Одесі після обстрілу (фото, відео)
DAILY
Мистецтво війни 21-го століття. Як Україна ламає шаблони та змінює правила на полі бою
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Мистецтво війни 21-го століття. Як Україна ламає шаблони та змінює правила на полі бою