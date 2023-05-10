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Синоптик дала прогноз в Украине на сегодня и рассказала, где будет холоднее всего

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Украина, Среда 10 мая 2023 07:00
Синоптик дала прогноз в Украине на сегодня и рассказала, где будет холоднее всего Фото: синоптик дала прогноз в Украине на сегодня (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 10 мая, теплее всего будет на Закарпатье, а холоднее всего - на востоке Украины. Дожди пройдут в большинстве областей и, скорее всего, минуют Киев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

"В течение дня температура воздуха будет составлять +11...+14 градусов, на Закарпатье +14...+17, а холоднее всего будет в Луганской области и части Донецкой области - +7....+11 градусов", - рассказала она.

Что касается осадков, то, по словам Диденко, днем в среду осадки распространятся на большинство областей Украины.

"Только в западной части и на севере - без существенных осадков или максимум - пара капель", - предупредила синоптик.

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  • днем температура воздуха будет колебаться в пределах +14 градусов;
  • без существенных осадков, разве что в отдельных районах возможен небольшой дождь.

Как сообщалось, в конце текущей недели дневная температура в Украине повысится максимум до 20 градусов тепла, а при облачности - до 15-18 градусов.

Добавим, что также недавно синоптики дали прогноз погоды на ближайший месяц.

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