Синоптик дала прогноз на Святвечір в Україні

Сьогодні, 24 грудня, на Святвечір, в Україні буде не холодно. А сніг ймовірний на заході з переходом з Житомирської на Чернігівську область.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.
"На Святвечір в Україні буде не холодно, впродовж дня температура повітря становитиме +2...+4 градусів, а у центральній частині, на півдні та на південному сході навіть тепло, +4...+9 градусів, в Криму +10...+15 градусів", - розповіла вона.
Лише в західній частині, за даними синоптика, подекуди очікується свіжіша погода, в межах -1....+2 градусів.
Переважно мокрий сніг пройде в західних областях, може дійти ввечері до Житомирщини та Чернігівщини, а на решті території України 24 грудня буде без опадів.
Вітер східного напрямку, помірний, на півдні поривчастий.
У Києві 24 грудня без істотних опадів, вночі близько 0, вдень +2...+4 градусів.
25 грудня, на Різдво, сніг очікується в західних областях, дощі пройдуть у південній частині, на решті території без опадів.
Температура повітря особливо не зміниться, лише у ніч на Різдво на заході України похолоднішає до -2...-6 градусів. Проте вдень повсюди очікується +1...+6 градусів.
Детальний прогноз погоди на Різдво в Україні - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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