Синоптик дала прогноз на Сочельник в Украине

"На Сочельник в Украине будет не холодно, в течение дня температура воздуха составит +2...+4 градусов, а в центральной части, на юге и на юго-востоке даже тепло, +4...+9 градусов, в Крыму +10...+15 градусов", - рассказала она.

Только в западной части, по данным синоптика, местами ожидается более свежая погода, в пределах -1....+2 градусов.

Где ожидать осадки

Преимущественно мокрый снег пройдет в западных областях, может дойти вечером до Житомирщины и Черниговщины, а на остальной территории Украины 24 декабря будет без осадков.

Ветер восточного направления, умеренный, на юге порывистый.

Погода в Киеве

В Киеве 24 декабря без существенных осадков, ночью около 0, днем +2...+4 градусов.