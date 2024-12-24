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Синоптик дала прогноз на Сочельник в Украине

Фото: синоптик дала прогноз на Сочельник в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 24 декабря, на Сочельник, в Украине будет не холодно. А снег вероятен на западе с переходом из Житомирской на Черниговскую область.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.

"На Сочельник в Украине будет не холодно, в течение дня температура воздуха составит +2...+4 градусов, а в центральной части, на юге и на юго-востоке даже тепло, +4...+9 градусов, в Крыму +10...+15 градусов", - рассказала она.

Только в западной части, по данным синоптика, местами ожидается более свежая погода, в пределах -1....+2 градусов.

Где ожидать осадки

Преимущественно мокрый снег пройдет в западных областях, может дойти вечером до Житомирщины и Черниговщины, а на остальной территории Украины 24 декабря будет без осадков.

Ветер восточного направления, умеренный, на юге порывистый.

Погода в Киеве

В Киеве 24 декабря без существенных осадков, ночью около 0, днем +2...+4 градусов.

 

Погода на Рождество в Украине

25 декабря, на Рождество, снег ожидается в западных областях, дожди пройдут в южной части, на остальной территории без осадков.

Температура воздуха особо не изменится, только в ночь на Рождество на западе Украины похолодает до -2...-6 градусов. Однако днем повсеместно ожидается +1...+6 градусов.

Детальный прогноз погоды на Рождество в Украине - читайте в материале РБК-Украина.

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