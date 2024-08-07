Синоптик дала прогноз на сьогодні, вказавши на цікавий момент з новою хвилею спеки

"7 серпня температура повітря залишається літньою та комфортною. Протягом дня передбачається +24...+29 градусів, у південній частині +28....+31 градусів", - розповіла вона.

Дощі, за даними синоптика, пройдуть місцями на півночі, у центральних областях, ввечері ще й у Харківській області. На решті території - без істотних опадів.

У Києві є ймовірність дощу з грозою. Температура повітря очікується вдень близько +25, +26 градусів.

Цікавий момент щодо нової хвилі спеки

Сильна спека, як каже Діденко, за попередніми прогнозами, прийде з 15 серпня.

"При цьому вона розпочнеться дещо незвично - із західних областей. А вже потім пошириться на центр, північ, південь та схід України", - додала вона.