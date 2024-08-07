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Синоптик дала прогноз на сьогодні, вказавши на цікавий момент з новою хвилею спеки

Фото: синоптик розповіла про погоду в Україні на 7 серпня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 7 серпня, в Україну прийде комфортне тепло. А в Києві можливі дощі з грозою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

"7 серпня температура повітря залишається літньою та комфортною. Протягом дня передбачається +24...+29 градусів, у південній частині +28....+31 градусів", - розповіла вона.

Дощі, за даними синоптика, пройдуть місцями на півночі, у центральних областях, ввечері ще й у Харківській області. На решті території - без істотних опадів.

У Києві є ймовірність дощу з грозою. Температура повітря очікується вдень близько +25, +26 градусів.

Цікавий момент щодо нової хвилі спеки

Сильна спека, як каже Діденко, за попередніми прогнозами, прийде з 15 серпня.

"При цьому вона розпочнеться дещо незвично - із західних областей. А вже потім пошириться на центр, північ, південь та схід України", - додала вона.

Спека в Україні

На Україну насувається нова хвиля спеки. Передбачається, що вона накриє територію країни 13-14 серпня. А пік ймовірний 15-го.

При цьому, як раніше попереджали синоптики, найвища температура повітря очікується у липні та першій половині серпня, особливо на півдні та південному сході країни. У цих регіонах і центральних областях країни можливий і дефіцит опадів.

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