Синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні, розповівши, коли різко похолодає

Сьогодні, 9 жовтня, в Україні буде тепло та сонячно. Але вже до кінця тижня різко похолодає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

"У середу в Україні буде тепло, сухо і сонячно! Максимальна температура повітря становитиме +18...+23 градусів, на півдні місцями до +25 градусів, у Сумській та Харківській областях +17....+19 градусів", - розповіла вона.

У Києві 9 жовтня також очікується суха та тепла погода, вдень близько +20 градусів і сонце.

Коли очікується різке похолодання

За словами синоптика, 12 жовтня різко похолоднішає і можливий сильний дощ.

"У Києві в суботу сильний дощ і похолодання! 12 жовтня на півдні та сході України ще затримається тепліша погода, проте з неділі й там передбачається зниження температури повітря", - констатувала Діденко.

У Києві сильний дощ і похолодання очікуються 12 жовтня (facebook.com/tala.didenko)