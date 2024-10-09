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Синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні, розповівши, коли різко похолодає

Україна, Середа 09 жовтня 2024 07:00
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Синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні, розповівши, коли різко похолодає Фото: синоптик розповіла про погоду на 9 жовтня в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 9 жовтня, в Україні буде тепло та сонячно. Але вже до кінця тижня різко похолодає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

"У середу в Україні буде тепло, сухо і сонячно! Максимальна температура повітря становитиме +18...+23 градусів, на півдні місцями до +25 градусів, у Сумській та Харківській областях +17....+19 градусів", - розповіла вона.

У Києві 9 жовтня також очікується суха та тепла погода, вдень близько +20 градусів і сонце.

Коли очікується різке похолодання

За словами синоптика, 12 жовтня різко похолоднішає і можливий сильний дощ.

"У Києві в суботу сильний дощ і похолодання! 12 жовтня на півдні та сході України ще затримається тепліша погода, проте з неділі й там передбачається зниження температури повітря", - констатувала Діденко.

Синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні, розповівши, коли різко похолодає

У Києві сильний дощ і похолодання очікуються 12 жовтня (facebook.com/tala.didenko)

Жовтень 2024 в Україні

Початок жовтня в Україні видався дощовим. Зокрема, сильний дощ, який пройшов у Києві 6 жовтня, не лише додав роботи комунальникам. Злива побила рекорд за кількістю опадів, встановлений понад 50 років тому.

Як розповіли синоптики, причиною негоди у більшості областей України останніми днями став циклон. Однак найближчим часом переважатиме погода без опадів.

Детальніше про погоду на поточний робочий тиждень в Україні - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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