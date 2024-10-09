Синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні, розповівши, коли різко похолодає
Сьогодні, 9 жовтня, в Україні буде тепло та сонячно. Але вже до кінця тижня різко похолодає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.
"У середу в Україні буде тепло, сухо і сонячно! Максимальна температура повітря становитиме +18...+23 градусів, на півдні місцями до +25 градусів, у Сумській та Харківській областях +17....+19 градусів", - розповіла вона.
У Києві 9 жовтня також очікується суха та тепла погода, вдень близько +20 градусів і сонце.
Коли очікується різке похолодання
За словами синоптика, 12 жовтня різко похолоднішає і можливий сильний дощ.
"У Києві в суботу сильний дощ і похолодання! 12 жовтня на півдні та сході України ще затримається тепліша погода, проте з неділі й там передбачається зниження температури повітря", - констатувала Діденко.
У Києві сильний дощ і похолодання очікуються 12 жовтня (facebook.com/tala.didenko)
Жовтень 2024 в Україні
Початок жовтня в Україні видався дощовим. Зокрема, сильний дощ, який пройшов у Києві 6 жовтня, не лише додав роботи комунальникам. Злива побила рекорд за кількістю опадів, встановлений понад 50 років тому.
Як розповіли синоптики, причиною негоди у більшості областей України останніми днями став циклон. Однак найближчим часом переважатиме погода без опадів.
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