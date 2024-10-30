Синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні. Дощі пройдуть у частині регіонів (список)

Погода найближчимии днями в Україні та похолодання

В другій половині тижня практично повсюди в Україні передбачається посилення вітру північних напрямків до штормових поривів. А відчутне похолодання прийде 2-3 листопада.

Детальніше про погоду на поточний робочий тиждень - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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