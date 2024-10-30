Синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні. Дощі пройдуть у частині регіонів (список)

Сьогодні, 30 жовтня, в Україні в частині регіонів пройдуть дощі. Але буде тепло.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.
"Сьогодні тепло ще побуде, а от сонця поменшає, зокрема, збільшиться хмарність", - розповіла вона.
За даними синоптика, невеликі дощі місцями пройдуть:
На решті території України поки що - без опадів.
"Температура повітря ще буде комфортною, протягом дня 30 жовтня очікується +12...+17 градусів, на північному сході +9...+12 градусів", - зазначила Діденко.
В другій половині тижня практично повсюди в Україні передбачається посилення вітру північних напрямків до штормових поривів. А відчутне похолодання прийде 2-3 листопада.
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