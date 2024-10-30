Синоптик дала прогноз на сегодня в Украине. Дожди пройдут в части регионов (список)

"Сегодня тепло еще побудет, а вот солнца станет меньше, в частности, увеличится облачность", - рассказала она.

По данным синоптика, небольшие дожди местами пройдут:

в западных областях;

в Винницкой, Черкасской, Житомирской;

в Киевской, Черниговской областях.

На остальной территории Украины пока - без осадков.

"Температура воздуха еще будет комфортной, в течение дня 30 октября ожидается +12....+17 градусов, на северо-востоке +9...+12 градусов", - отметила Диденко.