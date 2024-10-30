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Синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні. Дощі пройдуть у частині регіонів (список)

Україна, Середа 30 жовтня 2024 07:00
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Синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні. Дощі пройдуть у частині регіонів (список) Фото: синоптик розповіла, де чекати на дощі в Україні 30 жовтня (KIRILL CHUBOTIN Ukrinform Future Publishing via Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 30 жовтня, в Україні в частині регіонів пройдуть дощі. Але буде тепло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

"Сьогодні тепло ще побуде, а от сонця поменшає, зокрема, збільшиться хмарність", - розповіла вона.

За даними синоптика, невеликі дощі місцями пройдуть:

  • у західних областях;
  • у Вінницькій, Черкаській, Житомирській;
  • у Київській, Чернігівській областях.

На решті території України поки що - без опадів.

"Температура повітря ще буде комфортною, протягом дня 30 жовтня очікується +12...+17 градусів, на північному сході +9...+12 градусів", - зазначила Діденко.

Погода найближчимии днями в Україні та похолодання

В другій половині тижня практично повсюди в Україні передбачається посилення вітру північних напрямків до штормових поривів. А відчутне похолодання прийде 2-3 листопада.

Детальніше про погоду на поточний робочий тиждень - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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