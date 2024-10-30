Синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні. Дощі пройдуть у частині регіонів (список)

Фото: синоптик розповіла, де чекати на дощі в Україні 30 жовтня (KIRILL CHUBOTIN Ukrinform Future Publishing via Getty Images)

Сьогодні, 30 жовтня, в Україні в частині регіонів пройдуть дощі. Але буде тепло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

"Сьогодні тепло ще побуде, а от сонця поменшає, зокрема, збільшиться хмарність", - розповіла вона. За даними синоптика, невеликі дощі місцями пройдуть: у західних областях;

у Вінницькій, Черкаській, Житомирській;

у Київській, Чернігівській областях. На решті території України поки що - без опадів. "Температура повітря ще буде комфортною, протягом дня 30 жовтня очікується +12...+17 градусів, на північному сході +9...+12 градусів", - зазначила Діденко.