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Синоптик дала прогноз на сегодня в Украине. Дожди пройдут в части регионов (список)

Украина, Среда 30 октября 2024 07:00
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Синоптик дала прогноз на сегодня в Украине. Дожди пройдут в части регионов (список) Фото: синоптик рассказала, где ждать дожди в Украине 30 октября (KIRILL CHUBOTIN Ukrinform Future Publishing via Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 30 октября, в Украине в части регионов пройдут дожди. Но будет тепло.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.

"Сегодня тепло еще побудет, а вот солнца станет меньше, в частности, увеличится облачность", - рассказала она.

По данным синоптика, небольшие дожди местами пройдут:

  • в западных областях;
  • в Винницкой, Черкасской, Житомирской;
  • в Киевской, Черниговской областях.

На остальной территории Украины пока - без осадков.

"Температура воздуха еще будет комфортной, в течение дня 30 октября ожидается +12....+17 градусов, на северо-востоке +9...+12 градусов", - отметила Диденко.

Погода в ближайшие дни в Украине и похолодание

Во второй половине недели практически повсюду в Украине предполагается усиление ветра северных направлений до штормовых порывов. А ощутимое похолодание придет 2-3 ноября.

Подробнее о погоде на текущую рабочую неделю - читайте в материале РБК-Украина.

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