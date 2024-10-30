Синоптик дала прогноз на сегодня в Украине. Дожди пройдут в части регионов (список)
Сегодня, 30 октября, в Украине в части регионов пройдут дожди. Но будет тепло.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.
"Сегодня тепло еще побудет, а вот солнца станет меньше, в частности, увеличится облачность", - рассказала она.
По данным синоптика, небольшие дожди местами пройдут:
- в западных областях;
- в Винницкой, Черкасской, Житомирской;
- в Киевской, Черниговской областях.
На остальной территории Украины пока - без осадков.
"Температура воздуха еще будет комфортной, в течение дня 30 октября ожидается +12....+17 градусов, на северо-востоке +9...+12 градусов", - отметила Диденко.
Погода в ближайшие дни в Украине и похолодание
Во второй половине недели практически повсюду в Украине предполагается усиление ветра северных направлений до штормовых порывов. А ощутимое похолодание придет 2-3 ноября.
Подробнее о погоде на текущую рабочую неделю - читайте в материале РБК-Украина.
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