Синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні. Де чекати на сніг

Сьогодні, 15 січня, в частині регіонів України пройде сніг. При цьому вдень "мінусів" не буде, а найближчими днями очікується потепління.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.
"Гарна зимова картинка спостерігатиметься у західних областях України, яку зумовлять атмосферні фронти, і там пройде сніг. Меншою мірою, але також можливий сніг та мокрий сніг у північних областях", - розповіла вона.
На решті території України, за даними синоптика, буде без істотних опадів, а у південній частині навіть сонячно.
Що стосується температури, то найнижчою вона була вночі у південній частині України, окрім, звісно, Карпат, -4....-8 градусів! На решті території України вночі було в межах -2...-6 градусів.
Протягом дня 15 січня "мінусів" не буде, хіба що в західних областях буде трохи свіжіше, 0, -3 градуси.
У Києві середина січня та й, власне, пік зими, була вночі із невеликим морозом, -1....-3 градуси, а протягом дня середи температура повітря коливатиметься близько 0.
"Якихось серйозних опадів в Києві чекати не варто, хіба місцями невеликий сніг", - зазначила Діденко.
Надалі в Україні очікується поступове підвищення температури повітря.
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