Синоптик дала прогноз на сегодня в Украине. Где ждать снега

Сегодня, 15 января, в части регионов Украины пройдет снег. При этом днем "минусов" не будет, а в ближайшие дни ожидается потепление.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.
"Хорошая зимняя картинка будет наблюдаться в западных областях Украины, которую обусловят атмосферные фронты, и там пройдет снег. В меньшей степени, но также возможен снег и мокрый снег в северных областях", - рассказала она.
На остальной территории Украины, по данным синоптика, будет без существенных осадков, а в южной части даже солнечно.
Что касается температуры, то самой низкой она была ночью в южной части Украины, кроме, конечно, Карпат, -4....-8 градусов! На остальной территории Украины ночью было в пределах -2...-6 градусов.
В течение дня 15 января "минусов" не будет, разве что в западных областях будет немного свежее, 0, -3 градусов.
В Киеве середина января и, собственно, пик зимы, была ночью с небольшим морозом, -1....-3 градусов, а в течение дня среды температура воздуха будет колебаться около 0.
"Каких-то серьезных осадков в Киеве ждать не стоит, разве местами небольшой снег", - отметила Диденко.
В дальнейшем в Украине ожидается постепенное повышение температуры воздуха.
Подробнее о погоде на текущую рабочую неделю в Украине - читайте в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.