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Синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні. Де чекати на дощі

Фото: якою буде погода в Україні 9 серпня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 9 серпня, в Україні буде комфортна погода. Щоправда, в частині регіонів можливі дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

"П'ятниця утримуватиме в Україні нормальну літню температуру повітря. У більшості областей очікується впродовж дня +25...+29 градусів, традиційно вище - у південній частині, до +28...+32 градусів", - розповіла вона.

А ось на заході України, за її словами, повітря через дощі з грозами буде свіжішим, вдень очікується +23...+26 градусів.

"Ці дощі на Львівщині, Закарпатті та у Івано-Франківщині можуть часом переходити у сильні зливи. Ввечері у п'ятницю західні дощі дійдуть до Житомирщини, Вінниччини, Черкащини та Одещини", - додала Діденко.

На решті території України втримається суха погода.

У Києві 9 серпня також очікується погода малохмарна сонячна суха. Протягом дня максимальна температура повітря становитиме +27, +28 градусів.

Погода в Україні

З нового тижня в Україні очікується нова хвиля спеки. Спочатку повідомлялося, що спека зайде в Україну 13-14 серпня, а її пік настане 15-го.

Днями синоптик Наталка Діденко попередила, що 14 серпня спека сконцентрується на Польщі, а Україну омине. Хоча вже 18 серпня спека зайде і в Україну.

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